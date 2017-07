Vereador pede exoneração de Presidente da Cultura por acusações contra o Legislativo

Como seus demais pares, o vereador Ronildo Macedo (FOTO) ficou perplexo com as declarações do presidente da Fundação Cultural de Vilhena, Djavan Santos, conhecido por Djavan das Panelas, sobre a não colaboração dos vereadores para a liberação de R$ 18 mil para ser acrescentado nos gastos do desfile de 7 de setembro na cidade.

Djavan teria dito que, por causa não aprovação dos vereadores, o desfile poderia ser cancelado. A matéria foi publicada no Extra de Rondônia.

No entanto, a Fundação Cultural dispõe de R$ 33 mil para a realização do evento, e Djavan pediu a liberação de mais recursos para utilizá-los com a contratação de um show sertanejo, um painel de LED e a construção de um palco moderno para autoridades.

Ronildo Macedo foi enfático e disse que Djavan passou dos limites, desrespeitou a Casa de Leis ao acusar os vereadores de não aprovarem o remanejamento da verba de R$ 18 mil para o desfile, além de ter ido a alguns meios de comunicação falar, o que classificou como bobagens sobre a conduta dos atuais vereadores de Vilhena.

“O secretário foi infeliz e imaturo, e fez acusações mentirosas na imprensa contra a Câmara de Vereadores. E queria aproveitar e pedir pra a prefeita tomar ciência do que ele fez, e trocar o secretário de cultura por alguém mais capaz para esse cargo tão importante dentro da administração”, disse Macedo.

O vereador ainda ressaltou que com R$ 33 mil seria possível realizar um ótimo desfile com todas as escolas da cidade, se não acontecer o desfile a Câmara de Vereadores não tem a ver com isso, “Dos R$ 33 mil já liberados, serão gastos R$ 12 mil com fogos de artifícios, ou seja, metade do dinheiro o secretário vai queimar”, finalizou Ronildo.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Assessoria