Vilhena será palco do desfile New Face Rondônia 2017

No próximo dia 15 de Julho, acontecerá em Vilhena, o desfile New Face Rondônia 2017, no salão de eventos do Hotel Portinari a partir das 19h30.

O evento será organizado pela Agência Donny’h Ferraz Agency Model’s, e contará com a participação de modelos de todo o Estado.

Durante solenidade, estará sendo ofertado um coquetel de lançamento de Moda Fashion, realizado em parceria com a Loja Elegancy Confecções.

O desfile terá a presença da Miss Rondônia Turismo Oficial Taiany Oliveira, do Mister Rondônia Pré Teen Unificado Matheus Baranovisck e Miss Rondônia Trans 2017, Sabrina Fernandes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação