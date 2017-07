Comandante do 3º BPM relata sobre o policiamento e a segurança durante a 32ª Expovil

Na manhã desta quinta-feira, 03, em entrevista com o Extra de Rondônia, o Comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Coronel Paulo André, relatou sobre as ocorrências e o resultado das operações realizadas durante a Expovil.

De acordo com o Comandante foram organizadas missões durante as noites do evento, onde houve disponibilização de aproximadamente 11 viaturas para o policiamento ao redor do parque.

Segundo o coronel, foram registradas duas ocorrências no interior da festa agropecuária e quatro ocorrências em torno do local.

Paulo André esclareceu ainda que: “A segurança do 3° BPM não foi exclusivamente direcionada ao evento, mas também na cidade, seguindo as recomendações dadas pelo comandante geral da Polícia Militar”.

Paulo finalizou dizendo que durante a Expovil o policiamento por parte do 3º BPM ocorreu de maneira segura, e o resultado durante as cinco noites contou com o apoio da comunidade vilhenense.

