Criança é socorrida em estado de choque após pai bêbado e inabilitado bater o carro

Na noite desta quinta-feira, 13, um motorista visivelmente embriagado, perdeu o controle da direção do veículo e se chocou contra o muro de uma residência.

O acidente foi registrado na Avenida Benno Luiz Graebin, no cruzamento com a BR-174, Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurado no local, o motorista trafegava em alta velocidade pela Avenida Benno Luiz Graebin, quando teria avançado o sinal vermelho, perdido o controle do carro e invadido um terreno baldio.

O filho do condutor, uma criança de apenas oito anos, o acompanhava e por pouco não foi arremessado para fora do veículo. A criança entrou em estado de choque.

Uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito esteve no local registrando a ocorrência. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu a criança ao Hospital Regional. O Conselho Tutelar também foi acionado pelos policiais.

Após os trabalhos de praxe, o motorista que não é habilitado foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde realizou o teste do bafômetro e foi registrado 0.99 mg de álcool por litro de ar expelido no equipamento, muito acima do permitido por lei.

Texto: Extra de Rondônia

Fonte: Extra de Rondônia