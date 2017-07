Identificado suspeito de tentativa de homicídio ocorrida na noite de quarta-feira em Vilhena

Foi identificado o responsável pelo atentado contra a vida do funcionário de uma mecânica, localizada na Avenida Celso Mazutti, no Parque São Paulo, próxima ao Atacadão, ocorrido na noite de quarta-feira, 12, em Vilhena.

O homem, identificado como Hemerson Santos de Oliveira, de 30 anos, que armado, interceptou a vítima na esquina com a rua Arnaldo Batista de Andadre, quando ela saiu do trabalho por volta das 19h30, reside no Bairro Vila Operária e está foragido.

Segundo a vítima, que foi atingido por cinco dos vários disparos proferidos contra ela e reconheceu o atirador, ambos teriam feito um “rolo” e Hemerson o teria ameaçado de morte poucos dias antes do crime.

Guarnições da Polícia Militar se deslocaram até a residência do suspeito, que após efetuar os disparos fugiu com o apoio de um motociclista que o aguardava a poucos metros do local do crime, porém, sua mãe alegou que ele não estava em casa e até o momento não se tem noticias do paradeiro do mesmo e nem da identidade de quem o ajudou na fuga.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia