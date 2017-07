IFRO de Colorado lança projeto em parceria com PM

Instituto Federal de Educação, Ciência, e Tecnologia de Rondônia (IFRO), do município de Colorado realizou o evento de abertura do projeto em parceria com a Policia Militar (PM).

Durante o encontro, foram expostos os objetivos e etapas do projeto aos pais e responsáveis. Sendo intitulado por “Lapidar”, o programa visa à integração de conhecimentos para a formação das diversas dimensões humanas.

Segundo o sargento Valdney da Silva Ferreira a parceria e ideia do projeto, “Surgiu em uma conversa informal, por sugestão da professora Maria Lúcia, de ministrar palestras com o intuito de contribuir com as ações da Guarda Mirim.

Em um segundo momento, ela propôs realizar várias atividades, contemplando as mais diversas áreas em formato de projeto de extensão e sugerindo a possibilidade de uma parceria. Isso para nós da Guarda Mirim foi de extrema importância, pois contribuirá com a formação dos alunos e complementará as nossas atividades. Este é um projeto de uma parceria que têm tudo para dar bons frutos para a sociedade”.

De acordo com a coordenadora do projeto, professora Maria Lúcia Colombo: “o projeto pretende fortalecer as ações já empreendidas pela Guarda Mirim para a formação ética e cidadã dos 50 alunos matriculados na entidade, por meio do desenvolvimento de atividades interdisciplinares que resgatem os aspectos históricos, bem como a transformação da fauna e da flora do município de Colorado, além de oportunizar atividades educativas, culturais, esportivas, tecnológicas e sociais”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: IFRO

Fonte: IFRO