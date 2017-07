Meteorologia sinaliza frio para a semana que vem em Vilhena

O site de meteorologia “De olho no tempo” informou nesta quarta-feira, 12, a possibilidade de frio em várias regiões do Brasil, incluindo Vilhena.

O meteorologista Daniel Panobianco, responsável pelo noticioso, em sua conta pessoal no Facebook, disse que a “geada será ampla” em alguns Estados.

Com relação a Vilhena e à região do Cone Sul de Rondônia, o site prevê que o frio deve atingir a “Cidade Clima da Amazônia” na quarta-feira, 19 de julho, e os termómetros podem registrar entre 7°C e 8°C.

Municípios do Mato Grosso do Sul também devem sentir os efeitos da friagem nesse mesmo dia.

Conforme o site, o ar polar seria continental, ou seja, com núcleo e escoamento pelo interior do continente, o que levaria, com facilidade, o ar frio para latitudes menores, como a Amazônia.

Esta seria a sexta onde de frio a atingir Vilhena. As anteriores aconteceram em 17 de março, 28 de abril, 31 de maio, 09 de junho e 21 de junho. Leia mais aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia