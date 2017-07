PM recupera motocicleta antes de dono denunciar o furto

Por volta das 11h00 desta quinta-feira, 13, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até uma residência localizada na Rua 616, no Parque São Paulo, em Vilhena, após denúncia de que na mesma, se encontrava uma motocicleta de procedência duvidosa.

No local acima citado, os militares encontraram uma motocicleta Honda CG Fan 150, de cor vinho, estacionada sobre a calçada na frente da residência e com os fios da ignição cortados, com indícios de ligação direta.

Depois de pedir reforço, os militares procederam em abordagem na casa, onde fizeram contato com o proprietário Fernando Valace Galvão Costa Albacette, de 19 anos, que ao ser indagado sobre a procedência do veículo, primeiramente alegou que alguém havia abandonado o mesmo na calçada, porém, acabou confessando que furtou a motocicleta durante a madrugada, na garagem da oficina Impacto Som, localizada nos fundos do pátio do posto Planalto, no Jardim Eldorado.

No local do furto, os policiais se depararam com o proprietário do veículo, que afirmou ser caminhoneiro e sempre que viaja deixa a motocicleta no local. A vítima afirmou também, que havia acabado de chegar de viagem e percebido o desaparecimento de seu veículo, estando com o telefone em mãos para denunciar o furto, quando os militares chegaram em posse do mesmo.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia