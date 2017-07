Prefeita agradece senador por iluminação da 174 e solicita mais benefícios para Vilhena

Nesta quarta-feira, 12, foi realizada inauguração rede de iluminação da BR-174, no município de Vilhena.

O evento contou com a presença da prefeita Rosani Donadon (PMDB), do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), do senador da república, Acir Gurgacz (PDT), da deputada Rosangela Donadon (PMDB), de secretários municipais, vereadores, empresários, entre outras autoridades.

A obra de iluminação é uma parceria com o programa Calha Norte, sob coordenação do Ministério da Defesa, e é fruto de emenda do senador Acir Gurgacz.

A iluminação compreende o trajeto entre Avenida Beno Luiz Graebim até o Instituto Federal (IFRO) e conta com 47 postes de 15 metros de altura e lâmpadas de vapor de sódio.

Durante o evento, a prefeita Rosani Donadon ressaltou a importância desta iluminação na BR-174. “Já podemos notar a diferença na rodovia 174, que está toda iluminada. Isto propicia, principalmente, segurança aos vilhenenses que usam a via para se deslocar até o aeroporto, como estudantes do Instituto Federal (IFRO), e a moradores dos bairros próximos. Queremos agradecer ao senador Acir Gurgacz por ajudar o nosso município”, destacou a prefeita.

A prefeita Rosani Donadon aproveitou o momento para solicitar ao senador Acir Gurgacz mais uma emenda de expansão da rede elétrica do IFRO até a rotatória do aeroporto.

