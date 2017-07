PTRAN captura foragido da justiça do Mato Grosso em Vilhena

A captura teve início por volta das 11h00 desta quinta-feira, na esquina das Avenidas 1802 e Brigadeiro, localizada no Bairro Belo Vista, se estendendo até as dependências do Parque de Exposições de Vilhena.

Ao receber ordem de parada por uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), dois jovens a bordo de uma motocicleta, obedeceram, porém durante a averiguação da documentação dos mesmos, foi encontrado em aberto nos sistemas da polícia, um mandado de prisão em desfavor do carona, identificado como Lucas Vieira de Castro, de 22 anos, que ao receber voz de prisão por arte dos militares, empreendeu fuga a pé.

Durante a fuga, Lucas pulou o muro do Parque de Exposições, sendo necessário o apoio de duas guarnições da Polícia Militar, que fecharam o cerco e após, intensa perseguição nas dependências do parque, capturou Lucas, que acabou sofrendo uma queda ao tentar transpor uma cerca de arrame farpado.

O mandado de prisão, que foi decretado pela vara criminal da cidade de Barra do Garças (MT), aplicava a pena de retorno ao regime fechado para o cumprimento de mais de oito anos de prisão, pelo fato do jovem ter infringido o regime de liberdade condicional.

No mento da prisão, Lucas portava R$75 em moeda corrente , uma carteira de cigarro, um isqueiro e uma aparelho celular.

O Jovem, que possui 13 passagens pela polícia por crimes como furto, roubo, tráfico, agressão, entre outros, antes de ser entregue ao Centro de Ressocialização Cone Sul, foi conduzido ao Departamento da Polícia Civil para o registro da ocorrência e ser submetido a exames de corpo de delito.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia