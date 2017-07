Rômulo Azevedo é o novo secretário de integração governamental da prefeitura

O jornalista Rômulo Azevedo assumiu nesta semana a titularidade da Secretaria Municipal de Integração Governamental (SEMIG) na prefeitura de Vilhena.

O decreto de nomeação foi assinado pela prefeita Rosani Donadon. Rômulo, entretanto, já estava na equipe desde o dia 1 de janeiro, exercendo a função de assessor governamental.

Ele substitui Valdiney Campos na SEMIG, já que o mesmo também ocupava a titularidade da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN).

A primeira ação de Rômulo Azevedo ao assumir o cargo foi reunir sua equipe, formada por técnicos e engenheiros, para tomar conhecimentos dos projetos existentes no município, a fim de dar andamento às atividades consideradas importantes para o desenvolvimento de Vilhena.

Entre as atribuições do novo secretário está a fiscalização de obras e convênios firmados no município, assim como o acompanhamento, orientação, avaliação e execução de projetos. Também inclui a realização de procedimentos e elaboração de estudos e pesquisas estratégicas de ação governamental.

Ao assumir a pasta, Azevedo agradeceu a confiança da prefeita Rosani Donadon e garantiu se esforçar ao máximo para garantir resultados e levar adiante a execução de obras programadas para o município de Vilhena.

Texto e foto: Assessoria