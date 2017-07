Semec vai apoiar campeonato da Taça Aciv de Futebol Society

Na manhã desta quinta-feira, 13, o diretor de esportes da Associação Comercial Empresarial de Vilhena (Aciv), Valdir Alemão, esteve no gabinete do secretário de esporte Natal Jacob, para firmar uma parceria com a Secretaria Municipal de esportes e Cultura (Semec).

Na conversa o secretário Natal Jacob e o Adjunto da pasta Manuel Aires declararam estar dispostos a apoiar a realização do torneio.

Natal enfatizou que conhece a seriedade dos organizadores da “Taça Aciv de Futebol Society”, e com a aprovação da prefeita Rosani Donadon o campeonato será um sucesso nesta edição.

O evento é uma iniciativa do Departamento de Esportes da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena, e estimasse que o torneio reúna mais de 30 equipes, nas categorias master 3.5 e livre.

De acordo com o diretor Valdir Alemão, esta edição iniciará no final do mês de agosto, e as equipes interessadas em participar podem procurar o departamento na Aciv para efetuar as inscrições.

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria

Foto: Extra de Rondônia