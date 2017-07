Senador Cassol troca empurrões com parlamentar petista

Nesta quarta-feira, 12, durante a sessão no senado, os parlamentares Ivo Cassol (PP) e Paulo Rocha (PT), protagonizaram uma intensa discussão chegando a trocar empurrões, e tendo que ser contidos por colegas e assessores.

Devido à confusão, a sessão que era destinada a discursos, precisou ser suspensa por cinco minutos, até todos se acalmarem.

Segundo informações parte da exaltação dos ânimos seria devido à aprovação da reforma trabalhista e a condenação na primeira instância do ex- presidente e líder do PT Luiz Inácio Lula da Silva, por nove anos e seis meses.

Em meio à discussão, Ivo Cassol disse que: “O PT, partido de Paulo Rocha, havia afundado o país e o mandou tomar vergonha.”

Paulo Rocha rebateu : “Quem tem que tomar vergonha é você, um parlamentar que já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por improbidade administrativa, caro inocente útil.

Cassol, então, disse para Paulo Rocha ir “acudir aqueles que roubaram o Brasil.”

O petista questionou aos gritos: “quem roubou?” e Cassol finalizou dizendo: “Vocês estão assistindo à palhaçada que esse cara tá fazendo?”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução