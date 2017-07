Sicoob sabor iniciou com programação intensa

Começou na noite desta segunda-feira, 10, o 1º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena. O evento acontece até o dia 31 com inúmeras atividades, como aulas-show, oficinas gastronômicas, shows e exposições de arte.

A abertura do festival foi realizada na sala guaporé e no espaço gourmet do Centro de Treinamento e Cultura (CTC) Sicoob Credisul, contou com palestra e degustação.

A coordenadora de marketing da Siccob Credisul e organizadora do festival, Adevânia Silveira, explanou sobre os objetivos do festival e os desafios enfrentados para organizar o primeiro evento.

A palestrante da noite Deise Araújo Rocha falou sobre “comensalidade, a comida como reforço dos laços sociais”. Professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia(UNIR) e mestranda em Turismo, analisou os aspectos da comida no cotidiano das pessoas. No final da palestra, cerca de 80 participantes participaram de um coquetel de degustação preparado pelo Chef Pedro Bagattoli.

Já na terça-feira, 11, o Sicoob Sabor contou com uma Aula-show com o Chef Flávio Miyamura. Os convidados aprenderam na prática a preparar três pratos com carne vermelha. A forte identidade em sabor, técnica e estética do chef paulista surpreendeu a todos.

Flávio Miyamura que esteve pela primeira vez em Vilhena recebeu o prêmio de chef revelação em 2013, e seu restaurante Miya já foi eleito o melhor restaurante contemporâneo de São Paulo, além do melhor menu executivo da cidade e está na categoria Bib Gourmand do Guia Michelin dos anos 2015 e 2016. Mas o chef ficou verdadeiramente conhecido pelo grande público após participar do programa “Mesa pra Dois”, do canal GNT, ao lado do chef Alex Atala.

E nessa quinta-feira, 13, a programação do Sicoob Sabor será voltada para a área cultural, com sessão de cinema e vernissage de artes plásticas, com os artistas Thiago Nunes de Sousa, Veronete Ritzmann e Bràzz Dy Vinnuh.

A vernissagem será aberta ao público e com entrada franca, ocorrendo no Espaço Marechal Rondon, no CTC Sicoob Credisul a partir das 19h00.

Já o Cine Solarium acontece no Espaço Solarium do CTC, também a partir das 19h00 e também com entrada franca.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria