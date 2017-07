Alunos do IFRO Campus Vilhena realizam doações de alimentos

Acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática do IFRO, campus Vilhena realizam doações de verduras e legumes para o Lar dos Idosos e Abrigo das Crianças, em Vilhena.

Nas doações participaram 20 acadêmicos da instituição e quatro professores da Escola Alvares de Azevedo, coordenado pelo Professor Edinalcio Fernandes.

De acordo com o acadêmico do IFRO, Welington Cardoso e Enez, o projeto iniciou através de uma atividade didática-pedagógica sobre a orientação de um docente da escola com a tema “Matemática na Horta”, que tem como objetivo de levar os alunos ao conhecimento de espaços informais de ensino, trabalhando a importância do cultivo orgânico e estimulando o hábito por alimentos mais saudáveis.

O projeto possibilita também uma interação ampla sobre toda a comunidades escolar, permitindo atividades coletivas e estimulando aos alunos a uma visão crítica sobre a preservação ao meio ambiente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Alunos da IFRO