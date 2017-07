Cadáver fica preso às ferragens após carro funerário se envolver em acidente na BR-364

Veículo de funerária se envolver em acidente na BR -364 nesta última Quinta – feira, 13, em Pimenta Bueno (RO), onde um caixão com um cadáver ficou preso às ferragens depois que o carro que o transportava foi prensado entre duas carretas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo da empresa funerária seguia atrás de uma carreta pela BR-364 e ao frear em um quebra-molas próximo da cabeceira da ponte sobre o Rio Barão de Megalço, foi atingido por trás por outra carreta.

Na colisão, o carro rodou na pista e acabou prensado entre as duas carretas. O motorista e o passageiro, filho do defunto que estava sendo transportada, sofreram leves escoriações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou usar o desencarcerador para retirar o caixão das ferragens.

O cadáver do homem de 54 anos, não sofreu danos no acidente. De acordo com o responsável pela funerária, o cadáver era transportado de Cuiabá (MT) para Cacoal.

Após o trabalho da Polícia Técnica, a pista foi liberada e o cadáver transferido para outro veículo funerário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução