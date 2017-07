Chiquinho Sorvete inaugura loja em Vilhena

Umas das franquias de sorveteria mais importantes do Brasil, A Chiquinho Sorvetes inaugura nesta sexta-feira, 14, uma loja em Vilhena.

A Chiquinho Sorvete possui uma infinidade de sabores e um cardápio especial que também contempla opções quentes para quem não dispensa uma boa guloseima.

No cardápio da sorveteria, entre as principais delícias, as opções são os doces, as tortilhas, fondue de frutas, chocolate quente em vários sabores, cappuccinos, petit gateau e os famosos canecakes, ou bolo de caneca com massa molhada e fofa, aliada ao delicioso aroma de um bolo convencional.

De acordo com a proprietária da sorveteria, Merciane Cordeiro, a loja oferece um espaço kids gratuito para crianças, acessibilidade a portadores com necessidades especiais, ambiente climatizado, Wi-fi liberado e com um quadro de funcionários qualificado para atender com agilidade ao cliente. “A Chiquinho Sorvetes é muitos mais sabor, sabor de felicidade,” enfatizou a proprietária.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia