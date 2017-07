Em nota, Eletrobras comunica interrupção de fornecimento de Energia no Cone Sul

A Eletrobras distribuição Rondônia, enviou nota para redação do Extra de Rondônia, onde comunica a população do Cone Sul que no próximo final de semana haverá interrupção de energia elétrica.

Leia a nota na íntegra:

A Eletrobras distribuição Rondônia comunica os seus clientes e a população em geral de Vilhena, Chupinguaia, Colorado do oeste, cabixi, cerejeiras, Corumbiara, pimenteiras e os seus distritos que, para realizar manutenção corretiva emergencial na subestação de energia em Vilhena, será necessário interromper o fornecimento total da energia elétrica das 05h00 às 08h00 da manhã no próximo domingo, dia 16 de julho.

A Eletrobrás distribuição Rondônia solicita e conta com a compreensão de todos.

Texto: Assessoria

Foto: Reprodução