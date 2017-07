Empresário é morto com tiro de escopeta no olho

Um empresário foi morto com um tiro de escopeta na noite de quinta-feira, 13, em uma chácara, localizada na Rua Afonso Brasil, no Bairro Jardim Santana, na Zona Leste de Porto Velho.

Paulo Henrique Borcat Vieira, de 35 anos, proprietário de uma empresa de perfuração de poços artesianos, foi vítima de um latrocínio quando estava em sua chácara em companhia da esposa e de um caseiro, momento este em que , três homens armados chegaram anunciando o assalto e um dos suspeitos, efetuou um disparo de escopeta, que atingiu um dos olhos da vítima.

Em seguida, o trio empreendeu fuga em um veículo Gol da família, levando também uma mochila e um notebook, porém, momentos depois, o carro foi encontrado em chamas, na rua Humaitá com a Avenida Calama, na mesma região.

Pouco tempo depois, uma denúncia anônima levou os policias a captura de um menor de 15 anos que teria chego armado ao apartamento de uma tia, localizado no residencial Cidade de Todos, proferindo fortes ameaças aos familiares. Mais tarde, o menor foi identificado como um dos envolvidos no crime que tirou a vida do empresário, devido estar portando o notebook e a mochila de propriedade da vítima.

Já na Central de Flagrantes, o menor confessou que o autor do crime teria sido um de seus comparsas chamado Jackson, que não foi localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rondoniaaovivo