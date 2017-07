GRATUITO: Feira de Saúde e Escola Cristã de Férias acontece neste domingo na escola Shirlei Ceruti

Apresentação dos oito remédios naturais e inscrição de crianças, idade 06 a 13 anos, no projeto Escola Cristão de Férias.

O mês é férias, porém para membros da igreja Adventista do 7º Dia, do distrito Jardim Primavera em Vilhena, será de ações em prol da comunidade em Vilhena.

O grupo realizará no domingo, 16 de julho, na escola Shirlei Ceruti uma Feira de Saúde abordando o tema “Oito Remédios Naturais, das 08h00 às 12h00.

O evento já beneficiou moradores dos bairros Bodanese e Cristo Rei, sendo que em sua última edição mais de 100 pessoas foram atendidas em cinco horas de feira.

Esta edição especial é coordenada pelo Ministério Jovem, que através da “Missão Calebe”, que reuni voluntários para nas férias realizar ações para a população, disponibilizará 200 atendimentos gratuitos nas áreas de: consulta médica, corte de cabelo, aferição de pressão e glicemia, psicologa, avaliação odontológica, doação de roupas e calçados, dentre outros.

O dia também será de benfeitoria na Praça, próxima a escola Shirlei Ceruti, onde com apoio da Prefeitura Municipal realizará benfeitorias no espaço.

Em um stand os coordenadores do projeto Escola Cristã de Férias “Uma viagem a Roma” estarão realizando a inscrições gratuitas de meninos e meninas com idade entre 06 a 13 anos, de qualquer denominação religiosa, são 150 vagas.

A programação acontecerá entre os dias 17 a 21 de julho nas dependências da escola Shirlei Ceruti, localizada na Rua Josias Antônio da Silva nº 1465, Bairro Jardim das Oliveiras.

As crianças participarão de atividades manuais, recreação, culinária, e contação de histórias bíblicas que apresentarão aos meninos e meninas um pouco sobre a Roma antiga e seus costumes. Importante ter em mãos a certidão de nascimento do menor e documento com foto do responsável.

Outra atividade gratuita e aberta a população é o curso “Como parar de fumar em 05 dias”, que será ministrado durante a semana, entre os dias 17 a 21. Para participar basta comparecer na escola as 19h30, horário de início da palestras. Mais informações pelos contatos (69) 3322-3611 ou 98155-7298.

Evento 1: Feira de Saúde

Data: 16 de Julho

Horário: 08h00 às 12h00

Local: Escola Shirlei Ceruti

Evento 2: Escola Cristã de Férias

Data: 17 e 21 de Julho

Horário: 14h00 às 17h00

Local: Escola Shirlei Ceruti

Evento 3: Curso “Como deixar de fumar em 05 dias”

Data: 17 e 21 de Julho

Horário: a partir das 19h30

Local: Escola Shirlei Ceruti

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria