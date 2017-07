Hoje tem cinema e artes plásticas no Sicoob Sabor

O festival gastronômico e cultural Sicoob Sabor entra no seu quarto dia de atividades, com uma programação voltada para a área cultural. Nesta quinta-feira, 13, acontece sessão de cinema e exposição de artes plásticas. O Cine Solarium acontece no Espaço Solarium do CTC, a partir das 19h e com entrada franca. O filme em exibição tem tudo a ver com o festival.

A 100 passos de um sonho conta a história de Madame Mallory (Helen Mirren), uma respeitada e autoritária dona de um restaurante do sul da França estrelado no famoso guia Michelin que está cada vez mais preocupada com um estabelecimento indiano, concorrente, que abriu do outro lado da rua do seu empreendimento. Ela trava uma verdadeira guerra contra o vizinho, mas aos poucos conhece o filho do seu adversário, Hassan Kadam (Manish Dayal), um garoto com verdadeiro talento para a culinária. Os dois tornam-se amigos, e Mallory passa a guiá-lo pelos conhecimentos da refinada gastronomia francesa, sem abandonar a tradição indiana, encorajando-o a alçar voos muito mais altos.

Já a exposição artística conta com obras de Thiago Nunes de Sousa, Veronete Ritzmann e Bràzz Dy Vinnuh. A exposição acontece no Espaço Marechal Rondon, no CTC Sicoob Credisul e também tem entrada franca.

O artista plástico e músico, Thiago Nunes de Sousa, irá expor obras autorais de hiper-realismo, onde, com habilidade, o artista traz para suas pinturas detalhes de uma fotografia. Entre os temas que o inspiram estão retratos, natureza morta, paisagens, abstratos, entre outros.

Veronete Ritzmann colocará em exposição quatro esculturas fixas e uma peça suspensa em analogia às faces dos quatro elementos da natureza e sua ligação com a figura humana – um retrato da relação do homem com o meio ambiente. A artista plástica possui entre suas obras mais populares a coleção de bustos de personalidades importantes da história de Rondônia, que já foram expostos na inauguração do espaço cultural do CTC Sicoob Credisul. Agora, ela promete uma exposição original que será apresentada ao público de forma inédita.

Encantatória III – Instalação Cenovisual Brasil, Amazônico Olhar é o terceiro projeto conceitual do artista cenoplástico Bràzz Dy Vinnuh. A sua mostra apresentará duas peças construídas a partir de lâminas de madeira, uma esteira de 6,6m e uma arandela de 2,20m. A instalação é uma referência aos animais aquáticos da Amazônia. Bràzz, goiano radicado em Vilhena desde a década de 70, tem viajado pelo Brasil e transita pelas múltiplas linguagens das artes cênicas, plásticas, literárias e visuais.

Menu degustação

Além das inúmeras atividades gastronômicas e culturais, um dos pontos altos do festival é a experiência gourmet nos 13 restaurantes participantes. Cada um deles criou um menu degustação exclusivo para o festival, composto de entrada, prato principal e sobremesa, comercializado por R$ 29,90. Ao escolher o menu degustação do festival, o cliente do restaurante recebe uma ficha de avalização que valerá pontos para a escolha dos três melhores pratos do festival.

Você pode conhecer os restaurantes participantes e o seu menu degustação na página do CTC no Facebook (www.facebook.com/ctcsicoobcredisul)

