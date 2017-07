Moto Náutica divulga resultado de promoção que levará pescador e acompanhante ao Guaporé, e lança nova promoção

No sábado, 08, foi realizado o sorteio do “Pescando de Boa com a Moto Náutica”, e teve como vencedor Jeferson N.G. Pereira, morador de Cáceres (MT). O felizardo faturou hospedagem, barco de pesca com combustível e motorista, alimentação e bebidas gratuitas, tendo direito a um acompanhante.

Devido o sucesso da promoção, a Moto Náutica resolveu repetir a dose e sortear mais uma viagem ao Guaporé.

Para participar basta adquirir qualquer artigo na Moto Náutica de Vilhena, localizada na Avenida José do Patrocínio nº 3051, telefone para contato (69) 3321-3272.

Ou na Moto Náutica de Cerejeiras, localizada na Avenida das Nações nº 2698, telefone para contato 3342-3018. O sorteio será realizado no dia 14 de outubro.

As lojas contam com uma diversidade de artigos de pesca, camping, motores e barcos, além de oferecer os serviços de consórcio, financiamento de conjunto náutico, e oficina múlti marcas na linha náutica.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia