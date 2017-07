Prefeita e superintendente da Caixa vistoriam erosão da macrodrenagem e avaliam soluções

Obra começou em 2012, paralisou no mesmo ano e, desde então, gera transtornos à população

Na tarde quinta-feira, 13, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) convidou a superintendente regional da Caixa Econômica Federal (CEF), Maria do Carmo da Rocha – que visita Vilhena -, a vistoriar a erosão formada na obra da macrodrenagem, no final da Avenida Curitiba.

A visita contou com a presença do gerente regional da CEF, Wilson Alves Souza, do engenheiro civil, Dariano Oliveira, e do ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon (PTB).

No inicio do ano foi realizada uma obra paliativa para conter a erosão. A prefeita Rosani Donadon está trabalhando para reiniciar as obras da macrodrenagem que começou em 2012, depois paralisou e, desde então, gera transtornos à população.

A prefeita informou que a empresa responsável por um dos lotes da obra desistiu e a segunda empresa colocada para executar a obra não quis executar o serviço. “Estamos passando um momento difícil de preocupação, pois queremos concluir a obra o mais rápido possível, mas estamos enfrentando muitos problemas para fazer isso. Precisamos de toda a ajuda possível para solucionar essa situação”, disse a prefeita.

A CEF é responsável pelo financiamento da obra da macrodrenagem. Durante a vistoria, a superintendente regional Maria do Carmo afirmou seu compromisso em ajudar a encontrar uma solução para que o problema seja resolvido. Ela informou que irá se reunir com o engenheiro responsável pelo projeto da obra, em Porto Velho, para tratar do assunto.

A prefeita Rosani Donadon agradeceu Maria do Carmo pela atenção e ressaltou que está empenhada e solucionar o problema antes do período chuvoso, para oferecer segurança aos moradores da localidade.

Texto e fotos: Assessoria