Presidente da FENACOM fala com prefeita e secretário sobre Encontro dos Comunicadores

Ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, será um dos homenageados do evento deste sábado

O presidente da Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM), Fábio Camilo, visitou na manhã desta sexta-feira, 14, o paço municipal, manteve reunião com a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o secretário de Comunicação, Esteban Vera. O objetivo: formalizar convite para o 1 Encontro da Federação dos Comunicadores.

O evento será realizado neste sábado, 15, nas instalações da Câmara de Vereadores, com início às 14h.

Na ocasião, Camilo esteve acompanhado dos radialistas Alexandre Lima e Fernando Prates (Furão), este último representante da FENACOM na região do Cone Sul de Rondônia.

Camilo enfatizou a importância do encontro para os profissionais, já que serão tratados diversos assuntos de interesse da classe, tais como o projeto de torna crime hediondo contra qualquer comunicador, a obrigatoriedade da Polícia Federal em realizar investigação contra crimes envolvendo comunicadores e o porte de arma para os profissionais de imprensa, entre outros. “Estes projetos têm por objetivo dar segurança aos comunicadores, já que estamos num segmento que é considerado um dos mais perigosos do mundo”, explicou.

Fábio Camilo diz ainda que, durante o encontro, várias personalidades serão homenageadas em função do apoio e luta para o fortalecimento da FENACOM. Um dos homenageados será o ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon. Várias lideranças políticas e empresariais já confirmaram presença ao evento. “Todos os vilhenenses e profissionais de outras cidades estão convidados a participar deste relevante evento”, disse Camilo.

Por sua vez, a prefeita Rosani Donadon parabenizou o titular da FENACOM pela organização do encontro. “Eventos desta natureza são importantes para os comunicadores. Inclusive, recentemente, a prefeitura foi parceira na vinda de uma jornalista do Mato Grosso Sul para fazer uma palestra em Vilhena, que trouxe resultados satisfatórios a alunos e profissionais da categoria. Podem contar com o meu apoio”, disse a chefe do executivo municipal.

Texto e foto: Assessoria