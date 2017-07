Rosangela Donadon acompanha entrega de calcário em municípios do Cone Sul

Foi realizado nesta última quinta-feira, 13, a entrega de 2 mil toneladas de calcário nos municípios de Colorado e Cerejeiras. Ao todo, 52 mil toneladas de calcário serão entregues aos 52 municípios de Rondônia.

A primeira solenidade de entrega aconteceu no município de Cerejeiras e contou com a presença do vice-governador Daniel Pereira (PSB), do senador Acir Gurgacz (PDT), secretário estadual de agricultura, Evandro Padovani e demais autoridades.

Rosangela Donadon (PMDB) parabenizou o governo por esta ação que vem fortalecendo cada vez mais a produção da agricultura familiar.

Segundo a deputada: “É muito importante essa valorização e incentivo ao homem do campo. Essas ações contribuem para que o produtor leve alimentos com qualidade à mesa dos populares”.

Na oportunidade, Rosangela anunciou a reabertura da Associação Beneficente Marcos Donadon do município de Cerejeiras, que atenderá os moradores da região.

Em Colorado, a parlamentar foi recebida pelo prefeito, pelos produtores e vereadores.

Durante a cerimônia de entrega de mil toneladas de calcário ao município, o prefeito professor Ribamar parabenizou a atuação de Rosangela destacando as ações que vem realizando no município de Colorado.

“A deputada é tão atuante no nosso município que recebeu o título de madrinha das agroindústrias. Quem sabe futuramente não recebe o título de mãe da nossa agricultura”, brincou o prefeito.

Durante discurso, Rosangela enfatizou as emendas e ações já concretizadas em Colorado além de realçar futuros projetos que já se encontram em andamento.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria