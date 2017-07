Técnicos da SEMMA promovem palestras em escolas sobre arborização urbana

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) promove uma série de atividades visando esclarecer aos vilhenenses sobre educação ambiental.

Na última semana, o assunto foi voltado a vantagens da arborização urbana. O engenheiro agrônomo da SEMMA, Osmar Vertelo, foi um dos profissionais que visitou escolas levando a conhecimento público estes programas.

Na escola Coopevi, Vertelo proferiu palestra com a finalidade de esclarecer aos alunos sobre a possibilidade de retirada das árvores de Sibipiruna, que estão em frente aquela unidade escolar.

De acordo com Vertelo, essa espécie é prejudicial e pode causar acidentes no perímetro urbano da cidade. “Ela trás consequências indesejáveis como: desnivelamento de calçadas devido o comportamento do seu sistema radicular, prejudicando na estética e proporcionando risco de acidentes por possíveis tropeços. A copa destas árvores também encontram-se com diversos galhos secos, com riscos de quedas sobre alunos, professores e funcionários, bem como pedestre em geral. Por isso, devemos retirar essas arvores, mas antes devemos conscientizar o porquê desta ação’’, ressaltou o agrônomo.

Na oportunidade foi debatida a importância da recomendação técnica que é realizada pela SEMMA para o uso de mudas apropriadas para o plantio em área urbana como, por exemplo, a muda de Oiti, como uma boa opção que é direcionada para esta finalidade.

O secretário e titular da SEMMA, Jorge Rabello, ressaltou a importância do trabalho de conscientização nas escolas. “Começamos essas ações com as crianças, porque aprendem de forma mais rápida e multiplicam o conhecimento para os demais familiares. Além disso, a SEMMA está intensificando as ações educativas de conscientização à população sobre a importância da água, destinação correta do lixo, preservação das matas e importância da arborização urbana correta. Estamos à disposição de qualquer escola, empresa ou faculdades que desejam abordar este assunto”, finalizou o titular da SEMMA.

Texto e fotos: Assessoria