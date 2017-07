Arma da Polícia Civil do Rio de Janeiro é recuperada em Vilhena

Na tarde deste sábado, 15, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) recuperou uma pistola calibre .40 identificada como pertencente ao acervo da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, os policiais estavam realizando patrulhamento pela Rua 916, Bairro Boa Esperança, quando dois homens em uma motocicleta empreenderam fuga ao avistarem a guarnição.

Os PMs fizeram acompanhamento do veículo e perceberam quando um dos ocupantes se desfez do objeto. A perseguição continuou por várias ruas do bairro, mas devido à movimentação de pedestres, os suspeitos acabaram escapando.

Após a recuperação da arma, com carregador e munições, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde os objetos foram entregues. Os policiais acreditam que os suspeitos estariam planejando um possível assalto ou homicídio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia