Deputada participa de inauguração da APAE em Chupinguaia

Esta é a primeira vez na história de Chupinguaia que a comunidade recebe a instalação de uma entidade voltada aos portadores de necessidades especiais

Com mais de 42 cadastrados na APAE – Associação de Pais e Amigos dos excepcionais de Chupinguaia a comunidade, em especial, a presidência conseguiu abrir as portas pela primeira vez na história do município.

O evento aconteceu na noite desta última sexta-feira, 14 de julho, e contou com a presença da deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), da prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso, ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon, vereadores locais, além de servidores e membros da presidência da APAE.

A presidente, Fabiana Dalla Costa relatou toda a dificuldade e luta que tiveram até conseguirem inaugurar o espaço. “Todo mundo aqui acompanhou de perto nossos esforços, não foi fácil. Muitos não acreditaram, mas graças a Deus e com o apoio de toda comunidade hoje damos início a uma nova história que com certeza ficará marcada em nossas vidas”, disse.

Durante a solenidade de abertura, a deputada Rosangela recebeu o convite para ser madrinha da APAE, uma vez que vem se destacando com diversos projetos nos demais municípios do Cone Sul, como Cabixi, Colorado e Cerejeiras.

O vereador Valmir Passito (PMDB) parabenizou a parlamentar pelas ações que vem desenvolvendo em todas as cidades do Cone Sul, destacando a atuação e compromisso com cada cidadão que acreditou no seu trabalho.

A APAE de Chupinguaia conta com o apoio de toda comunidade, empresários, comerciantes, pais e uma forte​​​​ parceria com a prefeitura municipal, na qual, a prefeita Sheila colocou a disposição da entidade, servidores e transporte.

Rosangela Donadon agradeceu o convite e parabenizou toda equipe responsável pela inauguração desse projeto. “É uma honra para mim receber esse convite. Me sinto lisonjeada em poder ajudar e contribuir com essa entidade que visa ofertar amor, apoio e segurança às famílias, em especial à essas crianças. Podem contar com o meu apoio, estarei sempre a disposição de todos vocês para somar e fortalecer ainda mais esse sonho de todos vocês”, disse a parlamentar.

Fonte: Assessoria