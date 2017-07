Motorista com sinais de embriaguez foge após se envolver em acidente

No final da noite desta sexta-feira, 14, um motorista com fortes sinais de embriaguez bateu o carro que conduzia na traseira de outro veículo e após o sinistro fugiu do local.

Conforme narrado no boletim de ocorrência, o fato foi registrado na avenida Celso Mazutti, próximo à uma cervejaria, quando ambos os condutores seguiam sentido Porto Velho, e ao frear, o veículo que seguia à frente acabou sendo atingido pelo carro que vinha logo atrás.

A condutora do veículo atingido não se feriu, mas como estava em estado de choque, foi socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional.

O motorista que bateu na traseira foi identificado como Galeno de Souza, de 56 anos, ainda durante a ocorrência, ele voltou ao local do acidente e se apresentou aos policiais. Ele disse que fugiu porque se assustou com a batida e estava sentindo dores no peito, ele também alegou que teria “bebido” só após a batida.

Após trabalhos de praxe o condutor embriagado recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil. A Polícia Técnico Científica (Perícia) realizou os trabalhos periciais no local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa