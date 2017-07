NOVO PLANO: Acontecerá neste fim de semana a festa da Comunidade Santíssima Trindade

Ocorrerá neste final de semana nos dias, 15 e 16, a festa da Comunidade Santíssima Trindade, no salão de festa da igreja católica, no município de Novo Plano.

No sábado, 15, contará com apresentação da quadrilha e música ao vivo com Sandro Silva e os Garotos do Forró.

No domingo, 16, terá torneio de futebol, almoço com churrasco, leilão de gado e música ao vivo.

Todos estão convidados para prestigiar o evento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa