Senador Valdir Raupp anuncia R$ 9 milhões para a agricultura familiar de Rondônia

O senador Valdir Raupp e a deputada federal Marinha Raupp anunciaram que conseguiram R$ 9 milhões do Ministério de Desenvolvimento Social para incentivar à agricultura familiar no estado de Rondônia, através do Programa de Aquisição de Alimentos(PAA).

Convênio neste sentido foi assinado pelo ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, na manhã de quinta-feira (13/07)), em Brasília, nas presenças do senador e da deputada. O convênio será assinado também pelo governador do estado, Confúcio Moura.

Segundo o ministro pelo convênio firmado entre o MDS e o Governo do estado de Rondônia serão repassados R$ 9 milhões para a compra de alimentos produzidos pelos agricultores familiares, nos 52 municípios.

Estes alimentos adquiridos pela CONAB serão destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, frisou o ministro Osmar Terra.

A deputada federal Marinha Raupp agradeceu ao ministro Osmar Terra por estar fortalecendo a agricultura familiar no estado, com a assinatura do convênio. Para a deputada é uma ação importante para o estado por se tratar de um convênio entre o MDS, o governo do estado e a Secretaria de Agricultura, e que terá a gestão da EMATER.

Para o senador Raupp, a parceria dos governos federal e estadual no apoio a agricultura familiar é importante por adquirir diretamente dos agricultores familiares os seus produtos e doarem, em seguida, as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Agradeço também ao Ministro Osmar Terra por priorizar Rondônia com este convênio, afirmou o senador.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria