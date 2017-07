Hoje tem show de Felipe Araújo no parque de exposição de Vilhena

Adquira seu ingresso para o show do cantor sertanejo Felipe Araújo

Neste domingo dia, 16, ocorrerá no espaço da arena do parque de exposições Ovídio Miranda, o show do cantor sertanejo Felipe Araújo.

Os ingressos estão sendo vendidos na conveniência Brigadeiro, a partir de R$ 30,00 pista e o camarote para 15 pessoas R$ 500,00.

O evento contará com pré show do Grupo Retrô, da dupla Mayke & Rodrigo, Ulis Oliveira e Biel Marcos.

Para reservas de camarote entrar em contato pelo número (69) 98134-4990.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação