Princípio de incêndio é registrado em prédio no centro de Vilhena

Um princípio de incêndio foi registrado em um prédio comercial que fica na Avenida Major Amarante, Centro, na noite deste sábado, 15.

Informações colhidas no local dão conta de que as chamas teriam começado em um ar condicionado, e chegara a consumir o forro e os móveis de uma sala do apartamento.

Segundo testemunhas, uma mulher que mora no local, só conseguiu retirar uma criança de dentro do ambiente, antes que as chamas se propagassem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma viatura de combate à incêndio, além de uma unidade de resgate foram deslocadas a fim de controlar a situação.

Após o incidente, o prédio ficou sem energia elétrica, mas uma equipe da empresa responsável pelo fornecimento já estava no local acompanhando a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo