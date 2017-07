PTRAN apreende em Vilhena arma da Polícia Civil do Rio de Janeiro

Na tarde de sábado, 15, a uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) de Vilhena, apreendeu uma pistola .40 de propriedade da Policia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo informações, a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Rua 916, localizada no Bairro Alto Alegre, quando avistou dois homens em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, que ao perceberem a presença dos militares, empreenderam fuga pela rua 917, momento este, em que o carona, jogou uma arma de fogo às margens da via.

A arma, que possui um brasão com inscrições da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é a segunda do mesmo estado aprendida em Vilhena nas últimas semanas.

A arma foi entregue à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência. Até o momento não se tem informações das identidades e do paradeiro dos infratores.

Texto: Redação

Fotos: extra de Rondônia