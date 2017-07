VÍDEO: Presidente de associação agradece prefeita Rosani e secretário por calcário para agricultores

Ao todo serão distribuídas 45 toneladas de calcário para os pequenos produtores rurais do município.

A execução de obras no município de Vilhena é realidade. Na área urbana obras de drenagem e asfalto iniciam em vários bairros. E, na área rural, não é diferente. O apoio ao produtor por parte da prefeitura de Vilhena é destacado por vários moradores.

Nesta semana, o presidente da Associação Setor Vilhena, Francisco de Assis da Silva Nogueira, agradeceu, publicamente, a dedicação e apoio da prefeita Rosani Donadon e do secretário municipal de agricultura, Rogério Henrique Medeiros, pelas benfeitorias destinadas a essa localidade.

Cada família foi beneficiada com calcário para garantir uma melhor produção, além de terem as estradas vicinais patroladas e cascalhadas. Ao todo serão distribuídas 45 toneladas de calcário para os pequenos produtores rurais do município.

“Em nome de todas as famílias, agradeço a prefeita e ao secretário pelo esforço em destinar esse calcário para os produtores rurais, assim como também pelas melhorias nas estradas. O calcário veio na hora boa”, destacou.

Assim como o Setor Vilhena, várias outras associações foram beneficiadas com o calcário é proveniente do programa “Mais Calcário”, do Governo do Estado de Rondônia.

>>> VEJA VÍDEO ABAIXO:

Texto e foto: Assessoria

Vídeo: Assessoria