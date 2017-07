Atletas vilhenenses recebem premiação em campeonato mundial de Jiu-Jitsu

No último sábado, 15, três atletas da Associação Bushidô de Jiu-Jitsu, Gleciane Valverde, Cleuton Calixto e Alexandre Thomaz, participaram do campeonato mundial, na cidade do Rio de Janeiro. Dos três atletas dois conquistaram medalhas, ficando apenas um como vice-campeão.

O sensei Alexandre Thomaz ressaltou que a associação realiza um trabalho social com crianças e adolescentes. De acordo com o sensei grande parte dos alunos apresentaram condições para representar o município na competição, mas devido a falta de recursos, a associação não teve como levar mais atletas para o evento.

Os treinos dos atletas são realizados na Academia Pró Fight ,no Park Shopping Vilhena. A referida escola faz parte da renomada Equipe Top Brother, do Mestre Cezar Guimarães.

Segundo ele ainda neste mês, Alexandre Thomaz e Wilker Soares lutarão em um grande evento no Rio de Janeiro.

Para quem tem interesse no esporte, em agosto abrirá uma nova seleção de alunos para o Projeto Bushidô ( trabalho social que oferta aulas gratuitas de Jiu-Jitsu a crianças e adolescentes das redes públicas de ensino), procure a Associação e matricule-se em um horário.

Aos interessados em apoiar o projeto social, ou apoiar os atletas a prosseguir representando Vilhena nas competições, entre em contato com o sensei Alexandre Thomaz na academia Pro Fight.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação