CASO JÉSSICA: acusado de assassinato tem pedido de revogação de prisão negado

Ismael José da Silva, acusado de assassinar a namorada Jéssica Moreira Hernandes, em abril deste ano no município de Cerejeiras, em um tipo de emboscada, por meio de seu advogado requereu a revogação de sua prisão preventiva, na última sexta-feira, 14.

O advogado do acusado, alegou para sua defesa possuir residência fixa, ocupação lícita, filho menor de idade e ainda justificou não possuir precedentes criminais.

Em reposta ao pedido do defensor de Ismael, o Ministério Público (MP) negou o recurso, pois foi alegado a existência de indícios da autoria e materialidade do crime, sendo eles, laudo de exame de corpo e delito, laudo pericial no local do crime e imagens de câmera de segurança, além do depoimento acusatório do primo de Ismael, Diego de Sá Parente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia