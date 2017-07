Encontro estadual de motociclistas será realizado em Espigão do Oeste

A cidade de Espigão do Oeste, região leste de Rondônia realizará nos dias 4 e 5 de agosto a 1º Rota 387 Encontro Interestadual de Motociclistas.

Para a realização do evento contou com o apoio do deputado estadual Juracy Barbosa Moreira “Só na bença” através de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil através de um convenio entre a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e a Prefeitura Espigão do Oeste.

O evento turístico tem como finalidade promover o município e fortalecer a economia local, atraindo mãos 300 motociclistas, assim como amantes de motocicleta do Estado e outras regiões do Brasil – disse uns dos coordenadores do evento.

Na edição do encontro contara com desfile de motos, apresentações musicais, espaço de apresentação da cultura Pomerana, comercialização e exposição de artesanatos; e culturas indígenas.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração