Fiscais da Vigilância Sanitária garantem que não houve irregularidades durante a Expovil

A reportagem do Extra de Rondônia na tarde desta segunda-feira, 17, entrevistou os fiscais da Vigilância Sanitária para saber como foram feitas as inspeções de fiscalização nos comércios de alimentação na 32º Expovil.

De acordo com as coordenadoras, Edivaneide Silva Caçula e Gorete Alves Viera, a fiscalização durante a Expovil foi um trabalho educativo.

Elas afirmaram que as estruturas físicas das galerias de alimentação não são adequadas conforme a lei vigente, e que as lanchonetes, restaurantes, bares, entre outros instalados dentro do parque de exposição são de fora do Estado.

“Equipes fiscais realizaram uma orientação no primeiro dia de festa aos comerciantes, e na quinta e sexta verificaram em cada local as condições exigidas pela Vigilância Sanitária,” disse a fiscal Edvaneide. Durante os trabalhos de fiscalização não houve irregularidades nas galerias de alimentação, disse a fiscal.

Além disso, as fiscais ressaltaram que os serviços rotineiros na cidade estão sendo executados com normalidade. E, que não houve irregularidades durante as inspeções nos estabelecimentos de alimentação neste último mês.

“Quando recebemos uma denúncia de algum estabelecimento, paramos as inspeções diárias para verificar se a denúncia procede”, reforçou as fiscais.

Qualquer cidadão que queira denunciar algum tipo de comércio, desde que esteja embasado em verdades, pode ligar para a Vigilância Sanitária no número 3322-1936 que uma equipe de plantão estará à disposição.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia