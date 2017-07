Homem tenta invadir residência e é detido por sargento da PTRAN

Por volta de 01h00 de domingo, 16, um homem tentou arrombar a porta de uma residência localizada na Avenida Curitiba, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, enquanto os moradores dormiam, porém, não conseguiu entrar e acabou sendo preso.

Jackson Pereira Tomaz, de 31 anos, pulou o muro da residência, mesmo este tendo cerca elétrica e após quebrar a vidraça da porta dos fundos, teria tentado acessar a fechadura, momento em que a moradora, que acordou com o barulho, gritou por socorro.

Os gritos da moradora acordaram um sargento da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), residente de uma casa vizinha, que de imediato, saiu com sua motoneta no encalce do meliante, que tentou fugir em uma bicicleta.

Ao alcançar o infrator, já na rua 1703, o sargento pediu ajuda para dois homens que passavam pela via, na tentativa de imobilizar o agente, porém, estes se negaram e o suspeito conseguiu se livrar, empreendendo fuga pulando o muro de uma residência e acessando o telhado, onde causou diversos danos nas telhas e no forro do imóvel.

Neste momento, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e fechou o cerco, mas o meliante ainda conseguiu pular o muro de outra e residência, na rua 2137 e entrar no imóvel, fazendo com que os moradores saíssem do local.

Quando os militares entraram na casa, o infrator estava emposse de uma faca, porém, após intensa resistência, acabou sendo imobilizado e conduzido ao departamento de Polícia Civil para o registro do flagrante.

Ainda na delegacia, o agente teria fornecido o nome de seu irmão, a fim de se livrar da reincidência por já ter várias passagens pela polícia por furto.

Texto: Redação

Foto: Ilustrativa