Representante da Fecomércio-RO denuncia falta de fiscalização na BR-319

Ao retornar de Manaus (AM), onde representou a Fecomércio-RO nas atividades promovidas pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão (Sertero), o presidente Raniery Coelho, disse que a questão da BR-319 não passa apenas pela questão político-jurídica, mas também pela falta de fiscalização ao longo dos quase mil quilômetros da rodovia que interliga Porto Velho à capital amazonense.

“Todo o material que foi produzido pela Caravana dos Jornalistas mostra que a BR-319 está trafegável, apesar de possuir inúmeros pontos críticos. O problema é que a estrada foi projetada para o trânsito de veículos com carga de até 23 toneladas. Pelo trajeto se pode ver inúmeras carretas bitrem com capacidade bem acima da permitida transitando pela rodovia e causando a depreciação do pouco que restou”, disse o presidente.

Segundo Raniery, esses veículos pesados não deveriam estar circulando por ali e a falta da fiscalização dos órgãos responsáveis poderiam pelo menos amenizar a situação.

De acordo com o presidente “Enquanto as autoridades tentam desembaraçar a questão judicial, a estrada vem recebendo melhorias, mas se não houver fiscalização ou o controle do tráfego de veículos pesados, a rodovia vai permanecer do mesmo estado. Precisamos ter atenção com essa questão da fiscalização”.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria