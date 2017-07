Rosangela Donadon anuncia durante evento emenda de R$350 mil em prol da APAE de Colorado

Neste último final de semana, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve presente na 20ª edição da Prova do Laço, na Fazenda Revolta em Colorado.

O tradicional evento é uma idealização do empresário e pecuarista Gilberto de Oliveira, popular “Beto” e tem como principal objetivo arrecadar lucros em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Colorado.

A festividade conta com provas do laço, montarias, leilão de gados, sorteio de brindes, apresentações, exposições de produtos, vendas de camisetas, almoço com churrasco, bebidas, doces, entre outros.

Durante o evento, a parlamentar anunciou uma emenda no valor de R$ 350 mil para aquisição de um ônibus adaptado e com elevador para cadeirantes, com intuito de atender à Apae do município.

“Sinto muita alegria em poder contribuir com o fortalecimento das Apaes da nossa região. Todos sabem o quanto me importo com esses eventos sociais e parabenizo o Beto por esta ação, sabemos que foi um compromisso que ele fez com Deus, pela saúde do seu pai e hoje comemora com alegria a saúde do pai e continua com esse trabalho que só emite o bem e o exemplo. Sei que esse ônibus será muito importante para a atender com mais segurança esses alunos especiais, ” finalizou a parlamentar.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria