Suspeito de assassinar pintor com 13 tiros em Vilhena se entrega em cidade do MT

Um homem se entregou na última sexta-feira, 14, no 27º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Diamantino no Estado do Mato Grosso.

Thiago Amorim da Costa, de 30 anos, chegou ao batalhão e disse que estava se entregando, pois em abril de 2016 tinha cometido um crime de homicídio na cidade de Vilhena em Rondônia.

Pelas informações passadas pelo rapaz, tudo leva a crer que ele tenha assassinado o pintor de paredes José Pinto da Costa, de 50 anos, (foto) no dia 11 abril de 2016. Na ocasião o pintor foi assassinado com 13 tiros de pistola, e o corpo encontrado por populares as margens da estrada da linha Gavião Real.

O policial de plantão puxou no sistema, mas não havia mandado de prisão contra ele. Com isso, entrou em contato com a Polícia Civil de Vilhena, no qual estão sendo checadas as informações passadas. Ele deverá ser encaminhado para Vilhena para que o fato seja esclarecido. Clique e relembre o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Magazine Notícias