Campeonato minicampo da AABB

Ocorreu neste sábado, 15, o campeonato minicampo 2017 na categoria livre 2.5 e master’s 4.0. Os jogos estão sendo realizados no minicampo do clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Confira os resultados dos jogos:

Sábado 15/07/2017

( Livre 2.5)

TITTANIUN FUTEBOL CLUBE 0 X 2 UNIÃO FUTEBOL CLUBE

ALDEIA AROEIRA 2 X 10 R. E. C.

( Master 4.0)

PARK EMBRATEL / METAL PERFIL 1 X 0 ( W. O ) JP. SORVETERIA

BORRACHARIA DO NEGÃO 4 X 3 JUVENTUS FUTEBOL CLUBE

E para os próximos torneios teremos:

Na categoria livre 2.5

Terça- Feira 18/07/2017

19h15 – UNIÃO FUTEBOL CLUBE X RODAMAZON

Quinta- Feira 20/07/2017

20h15 – R.C.BRINDES / MACEDO MADEIRAS X R. E. C.

Sábado 22/07/2017

15h15 – SHALK 51 X VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO

16h15 – FRIRON / SÓ PICAPE X ALDEIA AROEIRA

E na categoria master’s 4.0

Terça- Feira 18/07/2017

20h15 – GLAUBER / VILHENA TINTAS X CREDIÁRIO SOUZA / RODAMAZON

Quinta- Feira 20/07/2017

19h15 – BORRACHARIA DO NEGÃO X LOJA DINÂMICA / POSTO SENA

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração