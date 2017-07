Cartório de recadastramento biométrico atende 700 eleitores por dia

Na tarde desta terça-feira, 18, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou a coordenadora do centro de biometria de Vilhena e chefe do Cartório Eleitoral, Fabiola Canuto, para verificar a quantidade de pessoas que já realizaram o recadastramento biométrico nestas três primeiras semanas, no município.

De acordo com Fabiola, 700 pessoas estão sendo atendidas no local por dia, mas a média de atendimento diário precisa ser de 900 para atingir os 63 mil eleitores de Vilhena. “O comparecimento do eleitor está bem lento, mais pra frente isso acumula muito eleitor e o local não terá capacidade de atender mais de 1000 pessoas por dia,” afirmou a coordenadora.

Fabiola informou que o recadastramento biométrico está sendo realizado na biblioteca da Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro de Vilhena e tem como objetivo colher as digitais do eleitor, já que nas eleições do ano que vem a identificação do votante será através das digitais. Outro objetivo do recadastramento é verificar a veracidade e transparência no cadastro eleitoral.

Além disso, a coordenadora ressaltou que para realizar o recadastramento, o eleitor precisa trazer um documento com identidade válido em todo o território nacional e comprovante de residência, sem esses documentos não é possível realizar o recadastramento.

A chefe do cartório finalizou informando que o eleitor que não realizar o recadastramento biométrico, terá o título cancelado, não poderá tirar passaporte, assumir posse de cargo público e não poderá fazer matrícula em instituição pública.

Após finalizar o recadastramento em Vilhena, será realizado o recadastramento no município de Chupinguaia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia