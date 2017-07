CIDADANIA: Jovem encontra carteira e entrega na base da polícia em Vilhena

A atitude de um jovem universitário identificado como, Felipe Freitas Maciel, chamou a atenção dos policiais que estavam em serviço no Pelotão de Trânsito da Polícia Militar em Vilhena. O fato foi registrado na tarde desta terça-feira, 18.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o jovem estava no estacionamento de uma loja no Centro de Vilhena, quando encontrou uma carteira contendo documentos pessoais, dinheiro, cartões e até uma folha de cheque já assinada e em branco.

A carteira pertencia a uma empresária do ramo da construção civil em Vilhena, que foi imediatamente acionada pelos militares. Não diferente dos policiais, a mulher também parabenizou o jovem pela atitude.

Em conversa com um dos PMs, este nos relatou que ficou surpreso, pois segundo ele, nos dias de hoje está muito raro encontrar pessoas honestas, e estes gestos precisam ser reconhecidos pela sociedade, para que mais vezes seja repetido.

O policial também ressaltou a importância de se ter uma polícia confiável, onde a própria população reconhece a idoneidade da tropa e com isso a sociedade é quem sai ganhando.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia