Defensor Público-Geral é reconduzido ao cargo para biênio 2017-2019

O Defensor Público Marcus Edson de Lima foi reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral para o biênio 2017-2019, na noite da última sexta-feira, 14, em solenidade conduzida no Teatro Guaporé, na presença de convidados e autoridades, as quais compuseram a mesa de abertura e realizaram seus apontamentos e homenagens. Entre elas, estava o Governador do Estado de Rondônia Confúcio Aires Moura.

Escolha por merecimento

“É com muita alegria e convicção que participo hoje da cerimônia de recondução de Marcus Edson Lima ao cargo de Defensor Público-Geral. Fico contente em ressaltar que a escolha de seu nome, realizada por mim, deu-se pelo estrito merecimento e pelo reconhecimento do trabalho que desempenhou durante sua primeira gestão como dirigente da Defensoria Pública de Rondônia”, discursou de pé, o Governado Confúcio Moura, um dos últimos da mesa a se pronunciar.

“Eu não tive dúvidas em escolher”, afirmou o Governador, “A sua escolha já estava referendada pela expressiva votação que recebeu durante a eleição que definiu a lista tríplice para o Defensor Público-Geral da instituição”, confirmou.

O Governador de Rondônia foi o último a falar. Antes dele pronunciaram-se as outras autoridades que prestigiaram a cerimônia compondo a mesa de abertura, entre elas, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia Andrey Cavalcante, o Presidente da Associação dos Membros da Defensoria Pública de Rondônia (Amdepro), Bruno Rosa Balbé e o Deputado Estadual Léo Moraes, representando o Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Deputado Estadual Maurão de Carvalho.

“A Defensoria contará sempre com o apoio da Assembleia Legislativa, principalmente, no que concerne às questões orçamentárias, visando sempre o crescimento da instituição e a nomeação de novos servidores e Defensores Públicos”, comentou o Léo Moraes. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Isaías Fonseca Moraes também participou da mesa de autoridades.

Presenças de outros EstadosRuAlém das autoridades mencionadas acima, o evento contou com o prestígio de autoridades advindas de outros Estados brasileiros. De Brasília, veio o Defensor Público-Geral Federal Carlos Eduardo Barbosa Paz, que saudou e parabenizou Marcus Edson de Lima por sua determinação em mais uma vez comprometer-se com a direção da DPE-RO. “Em tempos tão difíceis é necessário muita garra e determinação para exercer uma função tão desafiadora e nobre, como a de Defensor Público-Geral”, ressaltou.

Do Rio de Janeiro, esteve presente o 2º Subdefensor Público-Geral do Estado, Rodrigo Baptista Pacheco, que cumprimentou Marcus Edson de Lima por sua atuação frente à Defensoria-Geral de Rondônia e pela sua atuação como Vice-Presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais. “Não preciso nem dizer muita coisa sobre Marcus Edson, pois além de sermos colegas de atuação somos também muito amigos. Mas queria destacar, que a sua atuação como Defensor Público-Geral foi muito importante, assim o como sua atuação como Vice-Presidente do Condege”, comentou.

O gestor Federal ainda enalteceu a capacidade conciliatória de Marcus Edson, lembrando sua atuação em âmbito nacional.

Posse e Discurso

Após a leitura do termo pelo Defensor Público Kelsen Henrique Secretário do Conselho Superior da DPE-RO, Marcus Edson de Lima foi convidado para assinar o Termo de Posse, assumindo mais uma vez o cargo de Defensor Público-Geral do Estado de Rondônia. A leitura do termo foi realizada pelo Subdefensor Público-Geral, Antonio Fontoura Coimbra.

Empossado, Marcus Edson iniciou o seu discurso final. “Sempre quis participar do crescimento de uma Defensoria Pública, e Deus me deu a missão de assim fazer no Estado de Rondônia, e com muita luta farei até minha aposentadoria, honrando sempre o compromisso, como já venho fazendo desde minha posse até os dias atuais, seja na atividade fim, como na Administração Superior”.

Também relembrou a primeira gestão e falou sobre os planos para o futuro.“Não vou fazer um balanço de tudo o que fizemos nesses dois anos anteriores, mas não poderia deixar de mencionar que os avanços foram significativos, e ainda é só o começo.

O Defensor Público-Geral ainda citou o Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito. “A opção que se faz pela Defensoria é vocacional, porque é própria de pessoas que fazem do Direito mais do que um meio de vida, talvez a mais bela razão de viver. Muito obrigado a todos e viva a Defensoria Pública”, finalizando a sessão solene com aplausos de todos os presentes.

Outras autoridades presentes

Compondo o Conselho Superior da DPE-RO estavam Antonio Fontoura Coimbra, Constantino Gorayeb Neto, Jorge Moraes de Paula e Leonardo Werneck. De beca, Também estavam os Defensores de Entrância Especial Adelino Cataneo e Luís Sismeiro.

Na plateia, estavam presentes o Chefe da Casa Civil Emerson Castro, o Procurador-Geral do Município José Luís Storer, representando o Prefeito Hildon Chaves, e o Secretário Municipal de Transportes Marden Negrão.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria