Equipe de voleibol da AVV se destaca na competição e obtém mais uma vitória

As atletas da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), obteve mais uma conquista na temporada. As vitórias vieram de Espigão do Oeste, Sapezal (MT), Vilhena na fase Cone Sul dos jogos escolares e agora mais duas conquistas na primeira copa da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) no voleibol.

As vitórias foram nas categorias de sub 15 e 21, a equipe superou as representações de Alta Floresta e Cacoal, e mais uma vez levaram para casa o titulo de campeãs.

As conquistas de Vilhena na competição não pararam por ai, houve três medalhas no masculino: sendo eles no sub 21 ficando com medalha de prata e bronze, e no sub 15 também com medalha de prata.

O próximo desafio do voleibol de Vilhena será na primeira semana de agosto em Alta Floresta, desta vez para os atletas nascidos em 2000 e 2004, onde terão uma motivação extra, pois estará em jogo uma vaga para a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), que representará Rondônia na fase nacional dos jogos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação