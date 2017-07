Fazenda Revolta promove a 20ª festa em prol da APAE de Colorado; fotos

No último final de semana, proprietários da fazenda Revolta em Colorado, promoveram a 20ª festa em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Em três dias de festa, foi realizado Rodeio com competições em touros, prova do laço entre outras atividades, além do tradicional leilão de gado e almoço com churrasco.

Diversas autoridades políticas, militares e civis estiveram presentes ao evento, que este ano arrecadou em torno de R$ 53 mil para a entidade.

Confira o resultado das competições:

Prova do laço Prenda Mel – Pedro Poeta – Itugo Coni e

Zaqueuzinho

Força C: Felipe Rio Grande e Ruan Chaves.

Força B: Zezão – Clebão e Cal.

Força A: Marcos Vinicius – Caoi e Dudu.

Laço patrão:

Poeta – Anailton – Preto Coni – Alan Soares de Porto Alegre Rio Grande do Sul

Laço dupla: Keque Maravilha – Bernardo Stochetti – Capacete,

Bateria – Ricardo Aguirre e Alan Soares.

Rodeio em touros

5º lugar: Weliton Carlos Pereira

4º Celso Paulino Nascimento

3º Valdinei Rodrigues

2º Cristiano Luiz Nascimento

1º Gilmar Santos

A direção da APAE agradece a todos que contribuíram para que o evento fosse mais uma vez sucesso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini