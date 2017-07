Fiscais da Vigilância Sanitária garantem que não houve irregularidades durante a Expovil

Na tarde desta segunda-feira, 17, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou duas fiscais da Vigilância Sanitária do município de Vilhena, para saber como foram as inspeções e fiscalizações nos comércios de alimentação durante a 32º Expovil.

De acordo com as coordenadoras, Edvaneide Silva Caçula e Gorete Alves Viera, a vistoria durante a festa, foi um trabalho que envolveu mais orientação do que repreensão, aos estabelecimentos responsáveis pela comercialização de alimentos dentro do Parque.

As profissionais fizeram a ressalva de que as condições físicas das galerias de alimentação são antigas, e precisam ser reformadas com estruturas adequadas, mas isso não causou transtornos durante a festa.

“Equipes de fiscais credenciadas realizaram orientação no primeiro dia de festa, na quinta e sexta-feira, onde verificaram todos os locais e suas condições de funcionamento. Não foi registrado nenhuma irregularidade nas galerias de alimentação,” afirmou uma das fiscais entrevistada.

Além disso, as fiscais ressaltaram que as vistorias dentro do município continuam. Elas são realizadas rotineiramente nas panificadoras, mercados, açougues, restaurantes e demais estabelecimentos ligados ao setor da alimentação em Vilhena, e estão sendo executadas com normalidade.

Em casos de denúncia, a Vigilância Sanitária possui um grupo de fiscais para averiguação. O número de telefone para fazer uma reclamação ou até mesmo denúncia é 69 3322-1936.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia